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Голосование на президентских выборах в Иране продлили до полуночи

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Ирана в третий раз продлила работу избирательных участках на выборах президента - теперь до полуночи (23:30 по Москве), сообщает Press-TV.

Сначала предполагалось, что голосование завершится в 18:00 по местному времени. Затем его два раза продлевали на два часа из-за наплыва желающих проголосовать, и теперь продлили в третий раз.

В первом туре 28 июня избирательные участки тоже работали до полуночи. Во второй тур вышли бывший депутат парламента Масуд Пезешкиан, набравший 42,45% голосов, и член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили, получивший 38,61% голосов.

Кандидаты представляют два основных иранских политических течения. Джалили защищает интересы консерваторов, а Пезешкиан - представитель иранских реформистов.

Иран Масуд Пезешкиан Саид Джалили
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