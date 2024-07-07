Поиск

Команда Байдена надеется, что его действия сгладят негативный эффект от дебатов

Растет число демократов, призывающих Байдена выйти из президентской гонки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с членами своей предвыборной команды, в ходе которого добивался честной оценки его усилий в президентской гонке, сообщил телеканал CNN.

"Сопредседатели предвыборного штаба Байдена провели конструктивный, открытый и позитивный разговор с президентом, который продолжался более часа. Президент попросил их дать честные комментарии и советы о наилучшем пути продвижения вперед", - сказал сенатор Крис Кунс.

В миреБайден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президентаБайден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президентаЧитать подробнее

Телеканал отметил, что помощники Байдена надеются, что его выступления на публике после провальных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом помогут убедить избирателей в способности президента баллотироваться на второй срок несмотря на то, что некоторые демократы "по-прежнему не убеждены в его жизнеспособности как кандидата от Демократической партии".

"Все согласились с тем, что (...) он будет принимать более непосредственное участие в мероприятиях, будь то в ратушах или на пресс-конференциях, чтобы успокоить людей, у которых не было возможности услышать его напрямую", - сказал Кунс.

По данным телеканала, планируется, что президент проведет свою первую после дебатов с Трампом официальную пресс-конференцию по завершении саммита НАТО, который должен пройти 9-11 июля в Вашингтоне.

На сегодняшний день пять конгрессменов-демократов в палате представителей - Ллойд Доггетт, Сет Моултон, Рауль Грихальва, Энджи Крейг и Майк Куигли - публично призвали Байдена выйти из президентской гонки, напоминает CNN.

Агентство Associated Press (AP) считает, что "молчание большинства других демократов в палате представителей (...) говорит о том, что не всех законодателей убедило то, что они услышали от президента".

"Больше демократов в палате, вероятно, призовут Байдена уйти в отставку, когда законодатели вернутся в Вашингтон в начале недели", - пишет АР.

Предвыборный штаб Байдена заявил, что больше не будет требовать от журналистов, которые берут интервью у Байдена, задавать те вопросы, которые заранее им передаются, сообщил CNN источник.

Ранее радиоведущая из Филадельфии Андреа Лоул-Сандерс рассказала CNN, что получила от команды Байдена список вопросов, которые следовало задать президенту. Ведущий радиостанции Civic Media в Висконсине Эрл Инграм, который на этой неделе брал интервью у Байдена, также заявил о том, что также заранее получил список вопросов.

Джо Байден Вашингтон США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый глава британского МИД заявил о готовности продолжать поддерживать Украину

Новый глава британского МИД заявил о готовности продолжать поддерживать Украину

Во Франции пройдет второй тур парламентских выборов

Во Франции пройдет второй тур парламентских выборов

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июля

Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана

Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана

Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента

Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента

На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан

Орбан пообещал с понедельника продолжить усилия по украинскому урегулированию

Бизнесмены и общественные деятели призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });