Команда Байдена надеется, что его действия сгладят негативный эффект от дебатов

Растет число демократов, призывающих Байдена выйти из президентской гонки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с членами своей предвыборной команды, в ходе которого добивался честной оценки его усилий в президентской гонке, сообщил телеканал CNN.

"Сопредседатели предвыборного штаба Байдена провели конструктивный, открытый и позитивный разговор с президентом, который продолжался более часа. Президент попросил их дать честные комментарии и советы о наилучшем пути продвижения вперед", - сказал сенатор Крис Кунс.

Телеканал отметил, что помощники Байдена надеются, что его выступления на публике после провальных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом помогут убедить избирателей в способности президента баллотироваться на второй срок несмотря на то, что некоторые демократы "по-прежнему не убеждены в его жизнеспособности как кандидата от Демократической партии".

"Все согласились с тем, что (...) он будет принимать более непосредственное участие в мероприятиях, будь то в ратушах или на пресс-конференциях, чтобы успокоить людей, у которых не было возможности услышать его напрямую", - сказал Кунс.

По данным телеканала, планируется, что президент проведет свою первую после дебатов с Трампом официальную пресс-конференцию по завершении саммита НАТО, который должен пройти 9-11 июля в Вашингтоне.

На сегодняшний день пять конгрессменов-демократов в палате представителей - Ллойд Доггетт, Сет Моултон, Рауль Грихальва, Энджи Крейг и Майк Куигли - публично призвали Байдена выйти из президентской гонки, напоминает CNN.

Агентство Associated Press (AP) считает, что "молчание большинства других демократов в палате представителей (...) говорит о том, что не всех законодателей убедило то, что они услышали от президента".

"Больше демократов в палате, вероятно, призовут Байдена уйти в отставку, когда законодатели вернутся в Вашингтон в начале недели", - пишет АР.

Предвыборный штаб Байдена заявил, что больше не будет требовать от журналистов, которые берут интервью у Байдена, задавать те вопросы, которые заранее им передаются, сообщил CNN источник.

Ранее радиоведущая из Филадельфии Андреа Лоул-Сандерс рассказала CNN, что получила от команды Байдена список вопросов, которые следовало задать президенту. Ведущий радиостанции Civic Media в Висконсине Эрл Инграм, который на этой неделе брал интервью у Байдена, также заявил о том, что также заранее получил список вопросов.