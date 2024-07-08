Несколько высокопоставленных демократов выступили за выход Байдена из гонки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Несколько высокопоставленных демократов в палате представителей США заявили лидеру меньшинства Хакиму Джеффрису в ходе воскресного телефонного разговора, что президенту США Джо Байдену необходимо отказаться от участия в предвыборной кампании 2024 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"В ходе телефонного разговора была выражена глубокая обеспокоенность потенциальным ущербом для Демократической партии и тем, что это ставит под угрозу шансы партии вернуть большинство в палате представителей", - отмечает телеканал.

По словам одного из источников, число законодателей, которые прямо заявили, что Байден не должен быть кандидатом от Демократической партии, было больше, чем число тех, кто высказался за то, чтобы он остался.

Среди тех, кто выступил против Байдена в качестве кандидата, были Марк Такано, Адам Смит, Джим Хаймс, Джо Морелл, Джерри Надлер и Сьюзан Уайлд. Представители Демократической партии Максин Уотерс и Бобби Скотт высказались в поддержку Байдена, заявили источники.

Как сообщил один из собеседников телеканала, в целом было признано, что кандидатом должна быть вице-президент Камала Харрис.

При этом, как отмечают источники, сам Джеффрис не поделился своей позицией по вопросу о том, следует ли Байдену продолжать баллотироваться на переизбрание.

По словам источников, ожидается, что до полного собрания Демократической партии во вторник не будет принято никаких решений о проведении встречи в Белом доме или отправке письма Байдену.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению американских СМИ, плохо выглядел. Он неоднократно путался в словах, не всегда четко их произносил. В сообщениях также отмечалось, что зрителей озадачили слабый голос и порой странное выражение лица Байдена. После дебатов СМИ сообщали, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.