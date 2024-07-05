Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Владимир Путин и Виктор Орбан во время встречи в Москве Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал какого-либо послания президенту России Владимиру Путину от президента Украины Владимира Зеленского, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

"Нет, не передавал", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нормально всё. Премьер и президент друг друга хорошо знают, доверяют, поэтому был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса, прежде всего", - прокомментировал Ушаков прошедшую встречу.

На вопрос, в каком качестве Орбан прибыл в Москву, помощник президента ответил: "Прежде всего, как премьер Венгрии, а потом с него же никто не снимал обязанности человека, который это полугодие возглавляет ЕС".

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер ранее уже заявил, что Орбан не координировал свой визит с институтами ЕС и не имеет права говорить от имени Евросоюза.

Орбан приехал в Москву на переговоры с Путиным по Украине 5 июля. 2 июля он встречался с Зеленским в Киеве и предложил прекратить огонь для организации мирных переговоров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что визит состоялся по инициативе венгерской стороны, Москва получила соответствующее предложение "буквально позавчера".