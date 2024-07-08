В Тегеране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Иран держит открытыми дипломатические каналы для переговоров с США о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмене санкций против Тегерана, заявил представитель иранского МИД Насер Канани. Его цитирует EFE.

Он добавил, что непрямые переговоры Тегерана с Вашингтоном уже состоялись, и пообещал раскрыть подробности, когда это будет необходимо.

По словам Канани, Тегеран находится "в хорошем положении для будущих переговоров" благодаря фундаменту, заложенному бывшим президентом Ирана Ибрахимом Раиси, погибшим в мае 2024 года.

"Избранное правительство будет опираться на эти достижения, особенно в переговорах по вопросам, касающимся ядерной программы Ирана и отмены санкций", - подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Президентские выборы в Иране выиграл экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан. Он был единственным кандидатом-реформистом. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание отношений Тегерана с Вашингтоном.