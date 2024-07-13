Пезешкиан заявил о планах Ирана укреплять отношения с соседними странами

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его администрация стремится к балансу в отношениях со всеми странами, уделяя приоритетное внимание отношениям с соседними государствами.

"При моей администрации мы будем уделять приоритетное внимание укреплению отношений с нашими соседями. Мы будем выступать за создание "сильного региона", а не такого, где одна страна стремится к гегемонии и доминированию над другими", - говорится в программной статье президента в Tehran Times.

Он отметил, что Тегеран "с нетерпением ожидает" отношений сотрудничества с Турцией, Саудовской Аравией, Оманом, Ираком, Бахрейном, Катаром, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и региональными организациями для углубления экономических и других связей.

В качестве первой меры администрация "призовет соседние арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических и дипломатических рычагов для определения приоритетности достижения постоянного прекращения огня в Газе" с перспективой полного прекращения израильской оккупации.