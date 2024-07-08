США заявили, что избрание нового президента Ирана не изменит отношений с Тегераном

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Избрание нового президента в Иране не окажет никакого влияния на отношения Вашингтона и Тегерана, переговоров о возобновлении ядерной сделки не будет, заявили в понедельник в Белом доме.

"Нет", - сказал советник президента США Джон Кирби, отвечая на вопрос, изменятся ли отношения двух стран после президентских выборов в Иране.

"Мы не в той ситуации, когда мы можем вернуться за стол переговоров", - добавил он.

В качестве причин Кирби назвал среди прочего поддержку Ираном таких группировок, как ХАМАС и "Хезболла", которых в США считают террористическими.

В минувшую пятницу в Иране состоялся второй тур президентских выборов. Победу на нем одержал Масуд Пезешкиан.

Пезешкиан был единственным кандидатом-реформистом. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание отношений Тегерана с Вашингтоном.