Поиск

США заявили, что избрание нового президента Ирана не изменит отношений с Тегераном

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Избрание нового президента в Иране не окажет никакого влияния на отношения Вашингтона и Тегерана, переговоров о возобновлении ядерной сделки не будет, заявили в понедельник в Белом доме.

"Нет", - сказал советник президента США Джон Кирби, отвечая на вопрос, изменятся ли отношения двух стран после президентских выборов в Иране.

"Мы не в той ситуации, когда мы можем вернуться за стол переговоров", - добавил он.

В миреИзбранный президент Ирана заявил, что выполнит все предвыборные обещанияЧитать подробнее

В качестве причин Кирби назвал среди прочего поддержку Ираном таких группировок, как ХАМАС и "Хезболла", которых в США считают террористическими.

В минувшую пятницу в Иране состоялся второй тур президентских выборов. Победу на нем одержал Масуд Пезешкиан.

Пезешкиан был единственным кандидатом-реформистом. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание отношений Тегерана с Вашингтоном.

США Белый дом Джон Кирби Иран Масуд Пезешкиан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На саммите НАТО прозвучат объявления о дальнейшей помощи Украине

На саммите НАТО прозвучат объявления о дальнейшей помощи Украине

Байден призвал демократов-критиков оспорить его кандидатуру на съезде Демпартии

Байден призвал демократов-критиков оспорить его кандидатуру на съезде Демпартии

Что произошло за день: понедельник, 8 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Польша и Украина подписали соглашение по безопасности

Макрон попросил премьера Франции временно остаться на своем посту

Макрон попросил премьера Франции временно остаться на своем посту

Boeing признала вину по делу о двух авиакатастрофах лайнеров 737 MAX

Boeing признала вину по делу о двух авиакатастрофах лайнеров 737 MAX

В Белоруссии начались совместные с Китаем антитеррористические учения

Орбан завершил визит в Пекин и направляется в Вашингтон

Орбан завершил визит в Пекин и направляется в Вашингтон
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });