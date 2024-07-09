Еще один конгрессмен призвал Байдена отказаться от участия в выборах президента

Создана группа для распространения петиции с призывом к президенту США снять свою кандидатуру

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США Адам Смит в понедельник призвал президента Джо Байдена завершить президентскую кампанию, сообщают американские СМИ.

"Если президент продолжит свою предвыборную кампанию, это будет ошибкой. Он должен уйти в отставку сейчас, чтобы мы могли найти нового кандидата, который позволит нам занять максимально сильную позицию, чтобы победить Дональда Трампа в ноябре", - цитируют СМИ заявление Смита.

При этом Смит отметил, что, если Байден будет выбран кандидатом после съезда Национального комитета Демократической партии в августе, он будет "полностью согласен", но считает, что демократы "могут добиться большего успеха".

В то же время издание The Hill пишет о создании группы "Передай факел, Джо" для распространения петиции среди избирателей-демократов, призывающей Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке 2024 года.

Согласно сайту организации, в состав группы входят демократические активисты, организаторы и избиратели, цель которых - победить бывшего президента Трампа в ноябре.

Петиция адресована законодателям-демократам и делегатам заседания Национального комитета Демократической партии в августе.

"В нашей партии есть невероятные таланты, в том числе вице-президент, который однажды творил историю и может сделать это снова, и губернаторы, которые доказали свою способность побеждать в критически важных штатах", - говорится на сайте.

На текущий момент пять конгрессменов-демократов в Палате - Ллойд Доггетт, Сет Моултон, Рауль Грихальва, Энджи Крейг и Майк Куигли - уже публично призвали Байдена выйти из президентской гонки.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, Демократической партии - в августе. Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года.