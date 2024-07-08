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Конгресс США пригласил врача Байдена для дачи показаний о его здоровье

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава комитета по надзору палаты представителей Конгресса США, республиканец Джеймс Комер попросил врача президента Джо Байдена явиться для дачи показаний о медицинском обследовании главы нынешней американской администрации, сообщает телеканал NBC News.

"Вы неоднократно отклоняли большинство запросов СМИ на интервью, и теперь комитет обращается к вам с просьбой дать ответы относительно вашей независимости из-за противоречивых сообщений, поступающих из Белого дома относительно способности президента выполнять свою работу", - говорится в письме Комера.

Он отметил, что заявления пресс-секретаря Белого дома и самого Байдена о медицинском обследовании президента США противоречат друг другу.

"Учитывая ваши связи с семьей Байденов, комитет также стремится понять, в состоянии ли вы предоставить точные и независимые оценки пригодности президента к исполнению своих обязанностей", - заявил республиканец.

Комер попросил О'Коннора связаться с сотрудниками Конгресса до 14 июля, чтобы назначить дату дачи показаний.

Ранее Байден на встрече с группой губернаторов-демократов в Белом доме сообщил, что результаты медосмотра, который он прошел после провальных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, показали, что он вполне здоров.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер первоначально сообщила журналистам, что Байден не проходил никаких медицинских осмотров с февраля.

Джо Байден Карин Жан-Пьер Конгресс США Дональд Трамп
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