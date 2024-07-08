Байден призвал демократов-критиков оспорить его кандидатуру на съезде Демпартии

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что его не волнует позиция раскритиковавших его руководителей Демократической партии, и призвал демократов, которые недовольны его кандидатурой на пост президента, попытаться выдвинуть собственную на партийном съезде.

"Меня не заботит, что думают эти крупные шишки (...) Если кто-то из этих ребят думает, что я не должен выдвигаться, пусть выдвигаются против меня (...) Вперед, объявите о намерении бороться за президентство. Бросьте мне вызов на партийном съезде", - заявил Байден в эфире программы "Morning Joe" на телеканале MSNBC.

Он заявил, что "разочарован элитами" в партии, которые призвали его покинуть президентскую гонку.

Байден выразил уверенность в том, что он является единственным демократом, который может победить на выборах экс-главу государства Дональда Трампа.

Ранее в понедельник было опубликовано письмо Байдена, адресованное демократам в Конгрессе США, в котором он заявил, что не намерен покидать президентскую гонку, и выразил уверенность в том, что сможет лучше других противостоять Трампу.

Ранее сообщалось, что несколько высокопоставленных демократов в палате представителей США заявили лидеру меньшинства Хакиму Джеффрису в ходе воскресного телефонного разговора, что Байдену необходимо отказаться от участия в предвыборной кампании 2024 года

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии – в августе. При этом ранее СМИ сообщали, что Национальный комитет Демократической партии США рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры Байдена на пост главы государства уже в середине июля. Источники сообщали, что 21 июля состоится виртуальное заседание мандатной комиссии съезда, на которой это может произойти.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.