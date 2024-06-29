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США запустили на орбиту разведывательный спутник NROL-186

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу по московскому времени вывела на орбиту спутник NROL-186 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX

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Запуск ракеты со спутником радиоэлектронной разведки был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 20:14 по Тихоокеанскому времени США (в субботу в 6:14 по Москве).

Детальные сведения о предназначении спутника строго засекречены за исключением того, что его работа будет сосредоточена на перехвате радиосигналов.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в восьмой раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

SpaceX Falcon 9 США
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