SpaceX доставила на орбиту европейский спутник связи компании SES

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в пятницу по московскому времени вывела на орбиту спутник Astra 1P европейского телекоммуникационного оператора SES, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника Astra 1P подтвержден", - говорится в сообщении.

Аппарат войдет в орбитальную группировку компании SES и будет обеспечивать услуги мобильной связи, передачи программ цифрового телевидения и данных для коммерческих и правительственных структур в Западной Европе и Северной Африке в Ku-диапазоне.

SES, зарегистрированная в Люксембурге, оказывает услуги коммерческому сектору, правительственным структурам, а также предоставляет высокозащищенные каналы связи для вооруженных сил. Это второй по величине спутниковый оператор в мире.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в четверг в 17:35 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 00:35 по Москве). Спутник вышел на заданную орбиту через 35 минут после запуска ракеты.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в девятый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.