Поиск

SpaceX доставила на орбиту европейский спутник связи компании SES

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в пятницу по московскому времени вывела на орбиту спутник Astra 1P европейского телекоммуникационного оператора SES, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника Astra 1P подтвержден", - говорится в сообщении.

Аппарат войдет в орбитальную группировку компании SES и будет обеспечивать услуги мобильной связи, передачи программ цифрового телевидения и данных для коммерческих и правительственных структур в Западной Европе и Северной Африке в Ku-диапазоне.

SES, зарегистрированная в Люксембурге, оказывает услуги коммерческому сектору, правительственным структурам, а также предоставляет высокозащищенные каналы связи для вооруженных сил. Это второй по величине спутниковый оператор в мире.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в четверг в 17:35 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 00:35 по Москве). Спутник вышел на заданную орбиту через 35 минут после запуска ракеты.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в девятый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

SpaceX Falcon 9 SES
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США вводят полный запрет на использование продуктов "Лаборатория Касперского"

США опасаются, что система ПРО Израиля не сможет отразить все удары "Хезболлы"

Тимура Иванова уволили с должности замглавы Минобороны в связи с утратой доверия

Что произошло за день: четверг, 20 июня

Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о транспортном коридоре для переброски войск

Более тысячи человек скончались в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары

Более тысячи человек скончались в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары

Совет ЕС официально утвердит 14-й пакет санкций против РФ 24 июня

Совет ЕС официально утвердит 14-й пакет санкций против РФ 24 июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });