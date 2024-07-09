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Израильские военные продолжают зачистку в Газе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные продолжают контртеррористическую операцию в Газе, которую начали 8 июля, получив разведданные о присутствии в городе инфраструктуры группировок ХАМАС и Исламский джихад, сообщила Армия обороны Израиля.

С начала операции военные обезвредили десятки предполагаемых террористов и нашли большой запас оружия.

98-я дивизия ЦАХАЛа не прекращала действовать в районе Шеджайя в Газе. Также ЦАХАЛ атаковал неприятеля в Рафахе на юге сектора Газа, а израильская авиация наносила удары в разных частях анклава.

Накануне глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявлял, что активность ЦАХАЛа в городе Газа может положить конец попыткам сторон добиться соглашения о прекращении огня в секторе.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль Исламский джихад ХАМАС ЦАХАЛ
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