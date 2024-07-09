Израильские военные продолжают зачистку в Газе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные продолжают контртеррористическую операцию в Газе, которую начали 8 июля, получив разведданные о присутствии в городе инфраструктуры группировок ХАМАС и Исламский джихад, сообщила Армия обороны Израиля.

С начала операции военные обезвредили десятки предполагаемых террористов и нашли большой запас оружия.

98-я дивизия ЦАХАЛа не прекращала действовать в районе Шеджайя в Газе. Также ЦАХАЛ атаковал неприятеля в Рафахе на юге сектора Газа, а израильская авиация наносила удары в разных частях анклава.

Накануне глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявлял, что активность ЦАХАЛа в городе Газа может положить конец попыткам сторон добиться соглашения о прекращении огня в секторе.