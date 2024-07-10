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Глава Минобороны Израиля заявил о ликвидации или ранении 60% бойцов ХАМАС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа потеряла убитыми и ранеными 60% бойцов, заявил в среду в Кнессете израильский министр обороны Йоав Галант.

"Действия ЦАХАЛ к данному моменту привели к ликвидации более 14 тыс. террористов", - отметил министр, слова которого приводит The Jerusalem Post.

Он добавил, что ЦАХАЛ удалось вывести из строя большинство из 24 батальонов ХАМАС, а также вернуть домой половину захваченных бойцами группировки заложников.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По информации израильской стороны, в секторе Газа могут оставаться еще 120 заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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