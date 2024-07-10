Военные Израиля провели рейд в отделении БАПОР в Газе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию в отделении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в городе Газа, сообщает в среду The Times of Israel.

По данным израильской стороны, учреждение использовали бойцы группировок ХАМАС и "Исламский джихад" для атаки на израильские войска. Перед операцией, отметили в ЦАХАЛ, они открыли гуманитарный коридор, по которому мирные жители могли выйти из зоны боевых действий.

Рейд провели солдаты бригады "Коммандо" и подразделения "Рефаим", в ходе него удалось ликвидировать или задержать вражеских бойцов, найти крупные запасы вооружения.

Ранее Израиль обвинял сотрудников БАПОР в участии в нападении ХАМАС на Израиль, в агентстве такие утверждения отвергали.

Между тем, за минувшие сутки 98-я дивизия продолжала операции в районе Шеджайя города Газа; также военные действовали в Рафахе на юге сектора Газа. Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары беспилотниками по живой силе ХАМАС в центральной части сектора Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные возвращаются в некоторые места в анклаве для их повторной зачистки от неприятеля, в том числе в городе Газа, где палестинские бойцы смогли провести перегруппировку.