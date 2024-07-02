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ЦАХАЛ заявил об уничтожении около 900 боевиков и руководителей ХАМАС в Рафахе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля ликвидировала по меньшей мере 900 боевиков и руководителей палестинской группировки ХАМАС в ходе операции в Рафахе на юге сектора Газа, заявил во вторник начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Мы насчитали более 900 убитых террористов, включая командиров, по крайней мере, одного командира батальона, множество командиров рот и оперативников", - приводит The Times of Israel слова Халеви на встрече с израильскими военными в Рафахе.

Он добавил, что ЦАХАЛ продолжит уничтожать инфраструктуру ХАМАС в этом городе.

"Это требует времени, эта операция продолжительная потому, что мы не хотим оставлять в Рафахе инфраструктуру ХАМАС", - отметил Халеви.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль приближается к завершению ликвидации военного потенциала ХАМАС в секторе Газа.

На прошлой неделе The Jerusalem Post со ссылкой на Халеви сообщило, что ЦАХАЛ практически "покончила" с бойцами ХАМАС в Рафахе.

"Мы приближаемся к моменту, когда сможем сказать, что полностью уничтожили бригаду ХАМАС, базирующуюся в Рафахе", - сказал Халеви.

Израиль сектор Газа ХАМАС Рафах
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