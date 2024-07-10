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Польша увеличит число солдат на границе с Белоруссией с 6 до 17 тысяч

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Польша с августа увеличит число солдат, задействованных в усилении охраны границы с Белоруссией, с 6 тысяч до 17 тысяч, включая резерв, сообщил агентству PAP замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"С 1 августа начнется операция "Безопасное Подлясье" (Подляское воеводство расположено на северо-востоке Польши, граничит с Белоруссией и Литвой - ИФ), целью которой является поддержка сотрудников Пограничной стражи, - сказал он. - Одним из элементов операции является увеличение численности вооруженных сил на границе до 17 тысяч солдат".

По словам замминистра, около 8 тысяч из них будут нести службу непосредственно на границе (сейчас 6 тысяч) и 9 тысяч будут в резерве.

"Если что-то произойдет на границе, эти 9 тысяч солдат в течение 48 часов отправятся к границе со всей своей техникой и вооружением, чтобы защитить ее. Это будут силы быстрого пограничного реагирования", - добавил Бейда.

Польша Белоруссия Литва Павел Бейда
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