Польские военные в августе начнут учения по защите воздушного пространства

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Оперативное командование Вооруженных сил Польши анонсировало проведение с 1 августа учебной операции Wschodnia zorza ("Восточная заря"), сообщил Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"1 августа, то есть в тот же день, когда начнется "Безопасное Подлясье" (Подляское воеводство расположено на северо-востоке Польши, граничит с Белоруссией и Литвой - ИФ), начнется и операция "Восточная заря". Целью этих мероприятий будет повышение безопасности воздушного пространства Польши. ", - рассказал пресс-секретарь Оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский.

По его словам, в операции будут задействованы солдаты различных подразделений, в том числе: из Центра воздушных операций - Командование авиационного компонента, задачей которых будет наблюдение за воздушным пространством, выявление возникающих угроз и, при необходимости, их нейтрализация

Он отметил, что польские военнослужащие в рамках операции "будут сотрудничать с союзниками, а количество учений, в которых они примут участие, будет увеличено".

Горышевский подчеркнул, что операция "Восточная заря" облегчит координацию действий военнослужащих, подчиненных Оперативному командованию Вооруженных сил, а также повысит их эффективность.

"Речь идет, прежде всего, об оптимизации использования сил и средств, повышении их эффективности и стандартизации процедур... Эффективная защита воздушного пространства необходима для защиты суверенитета и территориальной целостности Польши", - добавил пресс-секретарь Оперативного командования ВС Польши.