В Будапеште не готовы из-за ЕС менять мнение о необходимости диалога с Москвой

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза не смогут заставить Венгрию поменять позицию о необходимости выстраивания диалога с Россией для урегулирования украинского кризиса, заявил EFE министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.

"Я не думаю, что они могут сказать что-то, что могло бы изменить мое мнение о важности сохранения открытых дипломатических каналов с Россией", - сказал он.

По мнению министра, если бы Евросоюз поддерживал диалог с Москвой, это позволило бы ЕС "играть активную роль" в решении конфликта на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил европейским коллегам и главе Евросовета Шарлю Мишелю письма, в которых проинформировал их о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Позиция Венгрии заключается в том, что если есть шанс, что это может привести к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной и спасению человеческих жизней, то премьер-министр Венгрии должен взять на себя такую политическую ответственность", - добавил Бока.

Источники EFE отмечают, что если бы Орбан заранее сообщил представителям стран ЕС и главе Евросовета о планах посетить Москву, "Мишель настоятельно посоветовал бы ему отказаться от визита". Как сказал Бока, Орбан "по техническим причинам" не смог заранее проинформировать европейских лидеров о планах посетить Москву.

На прошлой неделе венгерский премьер-министр посетил Киев, а затем - Москву, где встретился с Путиным. Лидеры двух стран обсудили возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, а также развитие сотрудничества между Россией и Венгрией.

США и страны ЕС осудили визит Орбана в Россию.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что визит Орбана в Москву, какой бы информацией он ни сопровождался, не ведет к миру, а в урегулировании украинского конфликта важнейшую роль играет единство в ЕС. По его словам, несогласованная поездка может поставить под вопрос традиционный визит в Венгрию представителей Еврокомиссии в начале венгерского председательства в Совете ЕС, который планировался после летнего отпускного периода. Это, считает Мамер, будет способом показать Будапешту, что "что-то идет в неправильном направлении". Отвечая на вопрос о возможном применении к Венгрии юридических санкций ЕС, Мамер объяснил, что вопрос так не стоит, речь идет об эффективности действий и достижении цели, а не о наказании.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени союза и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.

На прошлой неделе Мишель написал в соцсети, что Венгрия как председатель Совета ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации США не считают продуктивной поездку Орбана в Россию. Переговоры Орбана, по словам Кирби, не позволили продвинуться "к справедливому мирному урегулированию".