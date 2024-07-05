Белый дом выразил обеспокоенность в связи с визитом Орбана в Москву

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне обеспокоены визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и считают его контрпродуктивным, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме считают, что эта поездка "не способствует цели установления мира и контрпродуктивна для укрепления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Орбан приехал в Москву 5 июля и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали украинское урегулирование, взаимоотношения России и Евросоюза, а также России и Венгрии, и возможные принципы будущей архитектуры безопасности в Европе.

На пресс-конференции после переговоров Орбан заявил о намерении продолжать работу по украинскому урегулированию.

2 июля он встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил ему прекращение огня для подготовки мирных переговоров.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что визит Орбана в Москву, какой бы информацией он ни сопровождался, не ведет к миру, а в урегулировании украинского конфликта важнейшую роль играет единство в ЕС.

Пресс-секретарь также сообщил, что Орбан не координировал визит с институтами ЕС.

Мамер отметил, что в ЕС идет "организуемый в европейском масштабе" процесс, который направлен на достижение мира в конфликте на Украине, и в этом контексте единство играет важнейшую роль.

По его словам, этот несогласованный визит может поставить под вопрос традиционное посещение Венгрии Еврокомиссией в начале венгерского председательства в Совете ЕС, которое планировалось после летнего отпускного периода.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени союза, и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.

4 июля глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X, что Венгрия как председатель Совета ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.

На вопрос, в каком качестве Орбан прибыл в Москву, помощник президента Юрий Ушаков ответил: "Прежде всего, как премьер Венгрии, а потом с него же никто не снимал обязанности человека, который это полугодие возглавляет ЕС".