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Польская погранслужба заключила контракт на $30 млн на укрепление границы с Белоруссией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пограничная стража Польши заключила контракт на укрепление физического барьера на границе с Белоруссией, на сумму в $30 млн, сообщила пресс-служба ведомства.

"Пограничная стража заключила контракт на модернизацию технического заграждения на границе с Беларусью. Предметом контракта является укрепление пролетов физического заграждения", - говорится в сообщении.

Сумма контракта превысила 117 млн злотых (порядка $30 млн в эквиваленте), дата завершения запланированных работ - ноябрь 2024 года.

Ранее сообщалось, что из бюджета Польши было направлено 125 260 000 злотых (примерно $31,8 млн) на модернизацию до октября электронных систем пограничной безопасности на сухопутном участке границы с Белоруссией. Усовершенствование электронного барьера на польско-белорусской границе предполагает увеличение числа камер и внедрение системы автоматической проверки сигналов тревоги.

Польша Белоруссия
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