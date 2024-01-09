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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

В Польше насчитали более 26 тысяч попыток нелегалов попасть в страну из Белоруссии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В 2023 году Пограничная служба Польши зафиксировала больше 26 тысяч попыток нелегально попасть в страну через границу с Белоруссией.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в соцсетях.

Кроме того, за 2023 год "было задержано почти 700 организаторов и пособников незаконного пересечения границы - 240 из них находятся под арестом".

В январе-декабре 2022 года Польша возвела заграждение на границе с Белоруссией, на всей ее протяженности, за исключением участка, проходящего по реке Буг. Это стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой.

Установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы завершилась летом 2023 года. Он включает в себя 11 контейнеров, в которые интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.

В декабре глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский заявил, что заграждение полностью не защищает границу, поэтому контроль за границей будут и дальше усиливать.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия Белосток Пограничная служба
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