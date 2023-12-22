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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Власти Польши заявили о планах усилить границу с Белоруссией

Власти Польши заявили о планах усилить границу с Белоруссией
Фото: Irek Dorozanski/Polish Ministry of National Defence via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Польша усилит границу с Белоруссией, заявил глава министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский.

"Заграждение (на польско-белорусской границе) не выполняет свою функцию. Оно не смогло полностью обеспечить безопасность на нашей границе. И будет развиваться и совершенствоваться, чтобы стать более эффективным", - сказал глава польского МВД в эфире Radio ZET в пятницу.

"Мы предпримем шаги по усилению Подляского подразделения Пограничной стражи (действует на границе с Белоруссией - ИФ). Я твердо убежден, что там необходимо значительное кадровое усиление", - добавил он.

В январе-декабре 2022 года Польша возвела заграждение на границе с Белоруссией, на всей ее протяженности, за исключением участка, проходящего по реке Буг. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой.

Установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы завершилась летом 2023 года. Он включает в себя 11 контейнеров, в которые интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.

Польша Белоруссия
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