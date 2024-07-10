Eni сделала новое открытие на шельфе Мексики

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Итальянская Eni в результате бурения разведочной скважины Yopaat-1 EXP на Блоке 9 на шельфе Мексики сделала открытие с предварительным потенциалом в размере около 300-400 млн баррелей нефтяного эквивалента. Об этом сообщила пресс-служба компания.

Скважина примерно в 63 км от побережья в бассейне Суресте в Мексиканском заливе пробурена на глубине воды 525 метров, ее протяженность составила 2931 метра. В ходе работ обнаружено около 200 метров эффективной нефтеносной песков.

Eni, которой принадлежит 50% в проекте, выступает его оператором, оставшаяся часть принадлежит испанской Repsol.

Это дополняет открытия итальянской компании на Блоках 7 и 10 на шельфе Мексики. Общая оценка имеющихся ресурсов превышает 1,3 млрд б.н.э., что позволяет Eni продолжить исследования для развития хаба с учетом синергии с расположенной рядом инфраструктуры, говорится в пресс-релизе.

Компания Eni является основным иностранным оператором в Мексике, где присутствует с 2006 года, владеет правами на восемь блоков разведки и добычи в бассейне Суресте в Мексиканском заливе.

В разработке Блока 10 принимает участие российский "ЛУКОЙЛ", где ему принадлежит 20%. В рамках проекта были успешно пробурены две поисковые скважины. Геологические ресурсы новой залежи могут составить до 200 млн барр.н.э. Во столько же оценивается открытие на Блоке 7, где вместе с Eni (45%) заняты Capricorn (30%) и Citla Energy (25%).