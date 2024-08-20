Eni начала добычу газа на крупнейшем в Италии морском проекте Argo Cassiopea

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Итальянская Eni начала добычу газа на крупнейшем в Италии морском проекте Argo Cassiopea. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Газ, поступающий из одной из четырех скважин в Сицилийском проливе, будет направляться по 60-километровому подводному трубопроводу на очистные сооружения в Геле для очистки перед подачей в национальную газовую сеть.

Газовые запасы в рамках проекта оцениваются примерно в 10 млрд кубометров, добыча на пике составит 1,5 млрд кубометров в год.

Проект Argo Cassiopea вводится в эксплуатацию всего через три года после начала работ, отмечается в пресс-релизе. Производство осуществляется полностью под водой. Специальная установка фотоэлектрических панелей мощностью 3,6 МВт позволит достичь углеродной нейтральности выбросов Охвата 1 и 2, указывает итальянская компания.

Партнером Eni, которой принадлежит 60%, выступает Energean - независимая компания, которая базируется в Лондоне и специализируется на разработке нефтегазовых ресурсов в Средиземноморье (40%).

Cassiopea находится на глубине около 650 метров в Сицилийском проливе, Argo на глубине 560 метров. Первоначальный план разработки был представлен итальянским властям на утверждение в 2010 году, но несколько раз откладывался из-за природоохранного законодательства, многочисленных обвалов цен на нефть и энергетического перехода.

Согласно статистическому справочнику Energy Institute, Италия в 2023 году добыла 2,8 млрд кубометров газа (снижение на 10% к 2022 году), при этом потребление страны составило 58,6 млрд кубометров.