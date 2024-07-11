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Столтенберг не сомневается, что США при любом президенте будут союзником по НАТО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг не сомневается в том, что США вне зависимости от того, кто будет находиться там у власти, продолжат быть важным и сильным союзником по НАТО, так как это выгодно самому Вашингтону.

"Я ожидаю, что США и дальше будут сильным и важным союзником по НАТО, основываясь на том факте, что на сегодняшний день США являются крупнейшим союзником", - заявил он во время пресс-конференции.

Так Столтенберг ответил на вопрос журналиста, не опасается ли он президентства Дональда Трампа.

По его словам, сильная НАТО помогает США защищать свои интересы.

Также Столтенберг отметил, что НАТО поддерживают в обеих партиях США. Он рассказал, что встретился с членами Конгресса США из обеих палат и обеих партий, и они все повторяли, что "НАТО важна для США".

При этом он добавил, что основная критика различных президентов США в отношении НАТО касалась не самого альянса, а союзников, которые выделяли недостаточно средств на оборонные нужды. Теперь же, по словам генсека, такие страны "услышали призыв США" и наращивают расходы на оборону.

Йенс Столтенберг НАТО Дональд Трамп
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