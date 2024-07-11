Трамп в случае избрания президентом может сократить обмен разведданными со странами НАТО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вероятный кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, став главой государства, может сократить масштабы обмена разведданными с членами НАТО, пишет Politico, ссылаясь на иностранных чиновников, информированных о его планах.

"Советники Трампа сообщили союзным странам, что сокращение обмена разведданными будет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с альянсом", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что, будучи президентом, Трамп "неоднократно ставил под сомнение и пытался подорвать альянс".

Ограничение доступа к разведданным "может иметь серьезные последствия для безопасности, особенно для Украины" в ее противостоянии России, считает газета.

Кроме того, это "может снизить способность Европы противостоять российскому вторжению, если президент Владимир Путин решит расширить военные операции на континенте за пределы Украины", пишет Politico.

По информации издания, сокращение сотрудничества в области разведывательной деятельности при возможной будущей администрации Трампа было темой обсуждения на саммите НАТО на этой неделе.