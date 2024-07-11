НАТО возьмет на себя координацию боевой подготовки ВСУ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На саммите НАТО в Вашингтоне достигнута договоренность по инициативе помощи Украине в области безопасности и боевой подготовки, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это будет осуществляться под командованием трехзвездного генерала и при персонале примерно в 700 человек, работающих в штабе в Висбадене в Германии, а также на узловых базах в восточной части альянса, чтобы заниматься координацией международной помощи Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

НАТО, по его словам, будет координировать учебу и боевую подготовку украинских вооруженных сил на базах стран-союзниц, а также планировать и координировать передачу Украине материальных средств и ремонт военного оснащения.

Кроме того, добавил генсек НАТО, альянс будет обеспечивать долгосрочную поддержку украинским вооруженным силам. "И это не сделает НАТО стороной конфликта, но поможет Украине обеспечить свое право на самооборону", - сообщил Столтенберг.