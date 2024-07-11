Орбан встретится с Трампом после саммита НАТО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Орбан отправится в имение Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне в четверг.

Собеседники агентства описали предстоящую встречу как "неформальную".

Венгерский лидер уже посещал экс-президента США в его имении в марте этого года.

Отмечается, что визит Орбана к Трампу состоится всего через несколько дней после встреч венгерского премьера с президентом России Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN признался, что Будапешт хотел бы победы на президентских выборах в США республиканца Трампа.

Он сказал, что при президенте Трампе венгерско-американские "отношения были самыми лучшими", а "при демократической администрации наши отношения трагичны с точки зрения политических перспектив".