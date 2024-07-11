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Эрдоган заявил, что отношение Запада к РФ лишь усугубляет украинский кризис

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Отношение стран Запада к России не способствует установлению диалога между Москвой и Киевом, который мог бы привести к урегулированию украинского кризиса, а лишь усугубляет конфликт, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган американскому журналу Newsweek.

"Отношение некоторых наших западных союзников к России только подлило масла в огонь. Оно принесло Украине больше вреда, чем пользы", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция, в отличие от западных стран, "вступила в диалог с обеими сторонами, стремясь приблизить их к миру".

"Собрав стороны в Анталье и в Стамбуле, мы способствовали налаживанию важного диалога для решения проблем", - заявил президент.

"Естественно, мы не во всем соглашаемся с президентом России Владимиром Путиным. Однако у нас есть возможность обсуждать вопросы и вникать в особенности их решения", - добавил Эрдоган.

Президент Турции также выразил обеспокоенность в связи с возможностью "неконтролируемой эскалации" украинского кризиса в случае продолжения нынешнего курса Запада по отношению к России.

"Перспектива прямой конфронтации между НАТО и Россией, несомненно, вызывает беспокойство. Необходимо сознательно избегать любых шагов, которые могут привести к такому исходу", - заявил Эрдоган.

Кроме того, по мнению турецкого лидера, несмотря на то что Турция входит в НАТО, это "не препятствует ее способности устанавливать позитивные отношения с такими странами, как Китай и Россия", и сотрудничать с БРИКС и ШОС.

"Мы не считаем, что ШОС является альтернативой НАТО. И мы не рассматриваем БРИКС в качестве альтернативы какой-либо другой структуре", - добавил президент.

"Мы сохраняем и укрепляем наши позиции надежного партнера во всех структурах, членами которых являемся. Именно поэтому как член НАТО мы не считаем проблемой взаимодействие со странами ШОС, БРИКС, ЕС или Организации тюркских государств", - отметил Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина
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