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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:39

Эрдоган готов организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине

Эрдоган готов организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность организовать саммит по украинскому урегулированию, если обе стороны согласятся провести его, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Турция готова принять мирный саммит с участием России", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган и ранее заявлял о готовности принять в своей стране подобные переговоры по Украине.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина Владимир Зеленский
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