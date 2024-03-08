Эрдоган готов организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность организовать саммит по украинскому урегулированию, если обе стороны согласятся провести его, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Турция готова принять мирный саммит с участием России", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган и ранее заявлял о готовности принять в своей стране подобные переговоры по Украине.