Тегеран опроверг оказание военной помощи России

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - МИД Ирана опроверг прозвучавшие на саммите НАТО утверждения о том, что Исламская республика оказывает России военную помощь в украинском конфликте.

"Подобные утверждения абсолютно необоснованные и политически мотивированные, - заявил иранским СМИ представитель ведомства Насер Канаани. - Иран никогда не поставлял России беспилотники в ходе конфликта на Украине".

"Любые попытки Запада связать конфликт на Украине с двусторонним сотрудничеством Ирана и России политически мотивированные и направлены на то, чтобы узаконить вмешательство и продление военных поставок Украине", - отметил дипломат.

"К сожалению, происходящее на Украине является следствием провокационных шагов НАТО во главе с США, и эта политика продолжается", - сказал Канаани.

Иран, по его словам, выступает за то, чтобы "украинский кризис был решен политическими путем".

"Исламская республика Иран всегда стремится играть конструктивную и стабилизирующую роль на пути к достижению прочного мира и безопасности в регионе и мире", - заявил представитель МИД.