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Иран за год поставил в РФ 500 т катализаторов для нефтепереработки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Иран в прошлом финансовом году (с 21 марта 2023 по 20 марта 2024 года) поставил в Россию 500 тонн катализаторов. Об этом сообщает информационное агентство Mehr со ссылкой на генерального директора National Petrochemical Company (NPC) Мортеза Шахмирзаи.

Ранее местные СМИ сообщали, что экспорт катализаторов в РФ начался в 2022 финансовом году (с 21 марта 2023 по 20 марта 2023 года). Данные об объемах экспорта не приводились. При этом в октябре сообщалось, что за полугодие (с 21 марта по 21 сентября 2023 года) Иран экспортировал в РФ катализаторы на сумму около $9 млн, в то время как за весь 2022-й финансовый год - на $8 млн.

Накануне в Тегеране прошла конференция по обмену технологиями и локализации производства катализаторов для нефтепереработки, нефтехимии и газовой промышленности. Агентство Shana сообщает, что в ходе мероприятия иранская Pishro Catalyst Almas подписала с одной из российских компаний меморандум, предполагающий работу над локализацией в Иране производства катализаторов изомеризации, риформинга и гидроочистки.

Отмечается, что Иран уже локализовал производство 92 видов востребованных в стране катализаторов для нефтяной промышленности. Потребность Ирана в катализаторах оценивается в 26 тысяч тонн, и ожидается, что в дальнейшем она будет расти по мере модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Также подчеркивается, что Иран имеет потенциал экспорта катализаторов для удовлетворения потребностей соседних стран.

Иран РФ
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