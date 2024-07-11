Швеция присоединилась к коалиции по поставкам БПЛА Украине

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Швеция вошла в состав коалиции стран, которые занимаются совместными закупками беспилотников для Украины, говорится в сообщении, опубликованном на сайте шведского Минобороны.

"Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в вопросах закупок БПЛА и подготовки операторов дронов", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Накануне Йонсон подписал соответствующее соглашение в Вашингтоне.

Помимо Швеции, в коалицию входят Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды и Польша. Возглавляют коалицию Великобритания и Латвия.

В конце мая премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, согласно которому Стокгольм выделит Киеву военную помощь примерно на 6,5 млрд евро в 2024-2026 годах.

В соглашении подчеркивалось, что общая сумма шведской помощи Украине в период с 2022 по 2026 годы составит не менее 105 млрд шведских крон (более 9 млрд евро).

Кроме того, Швеция обязалась предоставить Украине разведывательные самолеты ASC 890 и продолжить усилия по обеспечению возможной передачи Киеву многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen.

Стокгольм также продолжит передачу Киеву шведских боевых машин пехоты CV90 и 155-мм многоцелевых самоходных артиллерийских установок Archer и разработает для этого систему поставок.