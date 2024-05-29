Швеция предоставит Киеву военную помощь на $1,25 млрд

Пакет помощи включает самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Швеция в очередной раз выделяет Украине военную помощь, на этот раз в размере $1,25 млрд, что является крупнейшим пакетом поддержки для Киева со стороны Стокгольма, сообщила в среду вице-премьер страны Эбба Буш.

"Швеция выражает Украине поддержку, предоставляя ей 16-й - крупнейший на сегодняшний день - пакет помощи на 13,3 млрд крон ($1,25 млрд)", - приводит издание The Local слова Буш.

Западные СМИ со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Юнсона в свою очередь сообщают, что пакет, в частности, включает самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C.

Ранее в мае западные СМИ сообщали, что шведское правительство меньшинства и поддерживающая его партия "Шведские демократы" договорилось о том, чтобы направить Украине военную помощь в 2024 - 2026 годах еще на $7,01 млрд.

Средства равномерно распределят на последующие три года. Соглашение предусматривает безвозмездную передачу военного оборудования и денежную поддержку программ для закупки снаряжения для Киева.

Таким образом, общая сумма, которую Швеция планирует выделить для поддержки Украины в военной и прочих областях, на данный момент составляет свыше $10 млрд.