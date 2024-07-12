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В Киргизии выясняют, замешаны ли иностранцы в планировавшемся перевороте

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Следствие Киргизии выясняет, есть ли иностранное вмешательство в деле о готовящемся захвате власти, заявил глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны Камчыбек Ташиев.

"Группировка намеревалась вывести народ на улицу, используя в качестве повода произошедшие в мае беспорядки в Бишкеке с участием иностранцев. Они, облачившись в военную форму, хотели устроить стрельбу по толпе. После этого они сняли бы форму и объявили бы, что перешли на сторону народа. Эти люди думали, что в таком случае вся страна поддержит их", - сказал Ташиев в интервью местному телеканалу.

По его словам, спецслужбы изначально имели всю информацию о преступной группе, фиксировали на видео, как она закупала оружие, кому заказывала пошив военной формы, где организовала тайник оружия.

Ранее ГКНБ сообщил о задержании пяти граждан Киргизии и пресечении деятельности преступной группы, в планы которой входили дестабилизация ситуации и захват власти в Киргизии. Задержанные, имена которых не называются, а приводятся лишь инициалы, до 21 августа водворены в ИВС СИЗО ГКНБ страны. Во время обыска по месту проживания членов группировки были обнаружены оружие и военный билет, принадлежащий депутату парламента Киргизии Марлену Маматалиеву.

Бишкек Киргизия
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