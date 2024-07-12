Парламент Финляндии одобрил закон, позволяющий возвращать в РФ просителей убежища

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии на заседании в пятницу одобрил инициированный финским правительством закон о безопасности на границе (его также называют законом о депортации), который может способствовать открытию границы с Россией.

За закон, который в Финляндии рассматривают как чрезвычайный, поскольку он идет вразрез с некоторыми положениями конституции, проголосовали 167 парламентариев, против 31.

"С конца прошлого года мы видели, что Россия использует мигрантов как инструмент гибридного влияния. Против нашей безопасности, против наших границ. Мы целенаправленно приступили к поиску решений. И сегодня парламент одобрил закон о чрезвычайном положении явным большинством", - сказал после принятия документа премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Petteri Orpo).

По словам главы МВД Мари Рантанен (Mari Rantanen), применение закона будет зависеть от ситуации. "Мы не можем сказать заранее, когда это будет применено. Это зависит от ситуации. Мы надеемся, что это никогда не придется применять, но это послужит своего рода превентивным законодательством. На данный момент нет перспективы его немедленного использования", - сказала она после голосования.

Ранее Рантанен заявила, что после принятия закона о депортации прибывающие в Финляндию без оснований будут возвращены обратно, даже если Россия не захочет их принимать. "Цель нового закона - предотвратить организованную извне миграцию через восточную границу. Оперативная задача Пограничной службы - обеспечить это", - отметила министр.

Во время действия закона подача заявлений о предоставлении убежища на границе Финляндии будет приостановлена. Исключение сделают для особенно уязвимых лиц, ситуацию в каждом индивидуальном случае будут оценивать сотрудники Пограничной службы.

"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу (...). Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", - заявил ранее в интервью радиопрограмме Yle Radio Suomi премьер-министр Орпо.

Согласно документу, беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи нее во время обработки их заявлений. Тех, кто получит отказ, депортируют.

Власти Финляндии в 2023-2024 годах неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности.

В начале апреля правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".