В финский парламент внесен законопроект о депортации прибывших из РФ беженцев

Законопроект противоречит Конституции, для его принятия потребуется пять шестых голосов депутатов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о безопасности границ, который разрешит возвращать в Россию прибывших через границу просителей убежища и в итоге позволит открыть восточную границу.

"Мы имеем дело с чрезвычайным законодательством", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Он признал, что связанные с этим законом вопросы сложные, "но других средств недостаточно, чтобы предотвратить иностранное влияние на Финляндию".

"Предложение содержит определенные противоречия с Конституцией, законодательством ЕС и международными соглашениями", - добавила финский министр внутренних дел Мари Рантенен.

Так, прием ходатайств о предоставлении международной защиты может быть ограничен, если национальной безопасности Финляндии будет угрожать серьезная угроза.

В соответствии с законопроектом, беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи нее на время обработки их заявления об убежище. Тех, кто получит отказ, депортируют.

Исключение составляют некоторые особо уязвимые лица или лица, которым угрожает реальная опасность подвергнуться смертной казни, пыткам или другому обращению, унижающему человеческое достоинство, прежде всего в стране, из которой они прибыли в Финляндию.

Так как новый закон содержит противоречия с Конституцией, для его одобрения в парламенте потребуется большинство в пять шестых голосов, в то время как для принятия обычного закона достаточно более половины голосов. Это означает, что законопроект потребует поддержки со стороны оппозиции.

Если закон, который также называют законом о депортации, примут, он будет действовать в течение одного года с момента вступления в силу.

"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу (...). Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", - сказал Орпо 20 мая.

Власти Финляндии в 2023-2024 годах не раз принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности.

В начале апреля финское правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".