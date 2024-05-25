Финляндия будет депортировать обратно в Россию всех, кто прибывает без оснований

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Финляндии Мари Рантанен (Mari Rantanen) заявила, что после принятия закона о депортации прибывающих в Финляндию без оснований будут возвращать обратно в Россию.

"Исходная позиция заключается в том, что человек, пытающийся пересечь границу без оснований, будет возвращен в Россию, даже если российская сторона откажется его принять", - сказала Рантанен в субботу порталу Yle, комментируя представленный правительством в парламент законопроект о безопасности на границе, который также называют законом о депортации.

Как это будет осуществляться на практике, министр не уточнила.

"Цель нового закона - предотвратить инструментализованную миграцию через восточную границу. Оперативная задача Пограничной службы - обеспечить это", - отметила Рантанен.

По ее словам, во время действия закона подача заявлений о предоставлении убежища на границе Финляндии будет приостановлена, но будут исключения. Ситуацию в каждом индивидуальном случае оценивали бы сотрудники Пограничной службы, на которых, таким образом, ляжет большая ответственность за оценку уязвимости просителей убежища.

Правительство Финляндии передало в минувший вторник на рассмотрение парламента законопроект о безопасности границ, который разрешит возвращать в Россию просителей убежища и, в свою очередь, позволит частично открыть восточную границу.

Согласно документу, беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи нее во время обработки их заявлений. Тех, кто получит отказ, депортируют.

Власти Финляндии в 2023-2024 годы неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. В Хельсинки рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности.

В начале апреля правительство Финляндии сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".