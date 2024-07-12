Figaro сообщил о возможной отставке правительства Франции 16 июля

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон может принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя и правительства 16 июля, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

По его сведениям, на встрече в Елисейском дворце с участием Атталя и главы МВД Жеральда Дарманена президент сказал, что рассчитывает принять отставку правительства 16 июля или же после последнего заседания кабинета министров.

Атталь подал прошение об отставке 8 июля, на следующий день после второго тура парламентских выборов. Макрон попросил его пока остаться во главе правительства, чтобы "обеспечить стабильность страны". Затем Макрон заявил, что не будет назначать нового премьер-министра, пока прошедшие в парламент политические силы не договорятся о коалиции.

На парламентских выборах наибольшее число голосов получил блок оппозиционных левых партий "Новый народный фронт": он обеспечил себе 182 депутатских места в Национальном собрании. Пропрезидентской коалиции "Вместе" достались 168 мандатов. Крайне правое "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства, для которого требуется 289 депутатских мест из 577.