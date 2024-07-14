Трамп после покушения призвал американцев к единству и твердости

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп, после покушения на него на митинге, обратился к согражданам с призывом не допустить раскола и продемонстрировать силу и упорство.

"В этот момент нам нужно больше, чем когда-либо ранее, чтобы мы сохраняли единство, показали наш настоящий американский характер, оставались твердыми и полными решимости и не позволили злу победить", - цитирует The Washington Post его слова из заявлений в соцсетях.

Трамп добавил, что жители страны молятся за выздоровление пострадавших в ходе нападения, и что эта атака не напугала экс-президента и его сторонников.

Он вновь сказал, что выступит с речью на съезде Республиканской партии на будущей неделе в городе Милуоки (штат Висконсин).

Ранее Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба США информировала, что стрелок ликвидирован.

Президент США Джо Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.