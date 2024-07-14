Поиск
ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 16:09

СМИ сообщили о телефонном разговоре Байдена с Трампом

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден позвонил экс-президенту Дональду Трампу после того, как накануне на того во время митинга совершили покушение, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источник.

"Источник, знающий о звонке Байдена Трампу после покушения, назвал разговор между соперниками "хорошим", а также "кратким и уважительным", - информирует телеканал.

При этом по данным высокопоставленного сотрудника Белого дома, разговор состоялся еще вчера поздно вечером. В ходе него Байден повторил свои заявления, что власти США не потерпят насилия по политическим мотивам, и что он отдал распоряжение администрации расследовать случившееся.

В миреТрамп после покушения призвал американцев к единству и твердостиЧитать подробнее

CNN отмечает, что до этой беседы Байден и Трамп не разговаривали годами, а их недавние дебаты шли через модераторов.

Трамп получил ранение в ухо в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба США информировала, что стрелок ликвидирован.

Затем Трамп подтвердил, что выступит с речью на съезде Республиканской партии на будущей неделе в городе Милуоки (штат Висконсин).

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

10
Хроника Покушение на Трампа
США Джо Байден Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Покушение на Трампа

Трамп после покушения призвал американцев к единству и твердости

Покушение на Трампа

Кремль не считает, что покушение на Трампа организовала действующая власть

Кремль не считает, что покушение на Трампа организовала действующая власть
Покушение на Трампа

В США пришли к выводу, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу

В США пришли к выводу, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу
Покушение на Трампа

Стрелявший в Трампа был республиканцем, но жертвовал деньги демократам

Покушение на Трампа

Покушение на Дональда Трампа. Что известно к этому часу

Покушение на Дональда Трампа. Что известно к этому часу

Что случилось этой ночью: 14 июля, воскресенье

Покушение на Трампа

Опознан покушавшийся на жизнь Трампа

Покушение на Трампа

Трамп после ранения заверил сторонников, что не намерен сдаваться

Покушение на Трампа

Джонсон объявил о проведении конгрессменами расследования обстоятельств ранения Трампа

Джонсон объявил о проведении конгрессменами расследования обстоятельств ранения Трампа
Покушение на Трампа

Республиканцы могут обвинить Байдена в подстрекательстве к стрельбе на митинге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });