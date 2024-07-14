СМИ сообщили о телефонном разговоре Байдена с Трампом

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден позвонил экс-президенту Дональду Трампу после того, как накануне на того во время митинга совершили покушение, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источник.

"Источник, знающий о звонке Байдена Трампу после покушения, назвал разговор между соперниками "хорошим", а также "кратким и уважительным", - информирует телеканал.

При этом по данным высокопоставленного сотрудника Белого дома, разговор состоялся еще вчера поздно вечером. В ходе него Байден повторил свои заявления, что власти США не потерпят насилия по политическим мотивам, и что он отдал распоряжение администрации расследовать случившееся.

CNN отмечает, что до этой беседы Байден и Трамп не разговаривали годами, а их недавние дебаты шли через модераторов.

Трамп получил ранение в ухо в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба США информировала, что стрелок ликвидирован.

Затем Трамп подтвердил, что выступит с речью на съезде Республиканской партии на будущей неделе в городе Милуоки (штат Висконсин).