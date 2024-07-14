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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 19:29

Байден поручил обеспечить всю необходимую защиту Трампу

Байден поручил обеспечить всю необходимую защиту Трампу
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поручил предоставить экс-президенту Дональду Трампу все необходимые меры для обеспечения его безопасности.

"Трамп, бывший президент и претендент на роль кандидата от республиканцев, уже получил повышенные меры безопасности, и я поручил Секретной службе дополнительно предоставить ему все ресурсы, возможности и необходимые меры для обеспечения его безопасности", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

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Американский лидер указал, что пока нет данных о мотивах стрелявшего в Трампа, ФБР занимается этим делом. Байден выразил уверенность, что расследование будет "быстрым и тщательным".

"У нас пока нет информации о мотивах стрелка. Я призываю всех-всех, пожалуйста, не делайте предположений о его мотивах или его связях", - сказал Байден.

"В Америке нет места для такого насилия или любого другого насилия", - подчеркнул он.

Кроме того, Байден заявил, что поручил провести "независимый анализ" того, что произошло накануне.

Как сообщалось, Трамп получил ранение в результат стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован.

По данным американских СМИ, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.

США Джо Байден Дональд Трамп
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