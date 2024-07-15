Поиск

Премьер-министр и правительство Эстонии уходят в отставку

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала президенту Алару Карису прошение об отставке в связи с предложением ее кандидатуры на пост высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности

Президент принял отставку и поблагодарил Каллас за работу на посту премьер-министра на протяжении трех с половиной лет. Карис отметил, что Партия реформ, возглавляемая Каллас, уже назвала возможного кандидата на пост главы правительства.

"Теперь мне хотелось бы услышать мнение всех парламентских партий о том, кто, по их мнению, сможет сформировать работоспособное правительство большинства", - сказал Карис.

С отставкой премьер-министра, которая также является председателем ведущей правящей партии Реформ, в отставку уходит и все правительство. Реформисты уже утвердили кандидатом на этот пост нынешнего министра по вопросам климата Кристена Михала. Он же назначен главой делегации по формированию новой коалиции и ее программы, и начал соответствующие консультации.

Как отмечают СМИ, скорее всего новое правительство будут состоять из представителей прежнего правящего союза, в который входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200". Как ожидается, программа новой коалиции и состав правительства будут изменены незначительно.

Предполагается, что новое правительство приступит к работе в конце июля или начале августа. До этого Каллас будет исполнять обязанности премьер-министра.

Эстония Кая Каллас Евросоюз правительство Алар Карис Кристен Михал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Покушение на Трампа

Трамп назвал покушение на него сюрреалистическим опытом

Трамп назвал покушение на него сюрреалистическим опытом

Что случилось этой ночью: 15 июля, понедельник

Покушение на Трампа

Трамп призвал в речи на партийном съезде к единству нации

Трамп призвал в речи на партийном съезде к единству нации

Байден поручил обеспечить всю необходимую защиту Трампу

Байден поручил обеспечить всю необходимую защиту Трампу

Что произошло за день: воскресенье, 14 июля

Покушение на Трампа

Дома у подозреваемого в покушении на Трампа нашли материалы для изготовления бомбы

Дома у подозреваемого в покушении на Трампа нашли материалы для изготовления бомбы
Покушение на Трампа

СМИ сообщили о телефонном разговоре Байдена с Трампом

Покушение на Трампа

Трамп после покушения призвал американцев к единству и твердости

Покушение на Трампа

Кремль не считает, что покушение на Трампа организовала действующая власть

Кремль не считает, что покушение на Трампа организовала действующая власть
Покушение на Трампа

В США пришли к выводу, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу

В США пришли к выводу, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });