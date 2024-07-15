Премьер-министр и правительство Эстонии уходят в отставку

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала президенту Алару Карису прошение об отставке в связи с предложением ее кандидатуры на пост высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности

Президент принял отставку и поблагодарил Каллас за работу на посту премьер-министра на протяжении трех с половиной лет. Карис отметил, что Партия реформ, возглавляемая Каллас, уже назвала возможного кандидата на пост главы правительства.

"Теперь мне хотелось бы услышать мнение всех парламентских партий о том, кто, по их мнению, сможет сформировать работоспособное правительство большинства", - сказал Карис.

С отставкой премьер-министра, которая также является председателем ведущей правящей партии Реформ, в отставку уходит и все правительство. Реформисты уже утвердили кандидатом на этот пост нынешнего министра по вопросам климата Кристена Михала. Он же назначен главой делегации по формированию новой коалиции и ее программы, и начал соответствующие консультации.

Как отмечают СМИ, скорее всего новое правительство будут состоять из представителей прежнего правящего союза, в который входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200". Как ожидается, программа новой коалиции и состав правительства будут изменены незначительно.

Предполагается, что новое правительство приступит к работе в конце июля или начале августа. До этого Каллас будет исполнять обязанности премьер-министра.