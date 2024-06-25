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Страны Евросоюза согласились выдвинуть фон дер Ляйен кандидатом на пост главы ЕК

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Лидеры государств-членов Евросоюза согласовали выдвижение кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии (ЕК), сообщает во вторник агентство DPA со ссылкой на источники.

"Лидеры стран ЕС, которые участвовали в обсуждении кандидатур на ключевые посты в блоке, согласились на кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в должности председателя ЕК", - говорится в сообщении DPA в соцсети.

Кандидатуру, о которой затем официально объявят лидеры стран ЕС, впоследствии должен утвердить Европейский парламент. Голосование в Европарламенте намечено на 27 -28 июня.

В последние месяцы европейские СМИ периодически сообщали о разногласиях в политических кругах по поводу того, следует ли оставлять фон дер Ляйен на второй срок. В частности, по некоторым данным, споры по этому вопросу ведутся в Европейской народной партии. Кроме того, журналисты сообщают о сложных отношениях главы ЕК с рядом коллег, в том числе, с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Помимо фон дер Ляйен, как ранее сообщало агентство ЭФЭ, рассматривали возможность выдвижения кандидатур премьеров Португалии и Эстонии Антониу Кошты и Кайи Каллас.

Однако Каллас считают слишком зацикленной на проблемах Украины, в силу чего она обращает меньше внимания как на соседей по ЕС, так и на более далекие регионы, такие как Южная Америка.

Кандидатура Кошты также вызывает нарекания, прежде всего в силу того, что представителей ряда стран беспокоит незаконченное расследование по фактам коррупции, открытое в его отношении.

Европарламент Евросовет Евросоюз ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен
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