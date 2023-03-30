Кишинев готовится к покупке газа на зиму и решению вопросов долга перед "Газпромом"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Молдавские власти не видят стремления со стороны "Газпрома" разорвать контракт на поставку газа с "Молдовагазом", но имеют в виду и такой вариант, заявил госсекретарь Министерства энергетики республики Константин Боросан в эфире телеканала TV8.

При этом он подчеркнул, что "газ в Молдавии будет при любом сценарии".

"В любом случае, при любом сценарии - газ будет. Как был и этой зимой. В любом случае, мы знаем, где сможем купить газ. И готовимся. Нас ждет "горячее лето". Необходимо будет начать закупки уже летом, когда цены ниже, готовиться к зиме, планировать поставки, формировать запасы. Все это мы имеем ввиду. Мы сейчас в лучшем положении, чем год или два назад, так как мы за этот сложный период накопили большой опыт в преодолении кризисов", - сказал Боросан.

По его словам, власти продолжают реформировать систему поставок газа.

В мае-июне будут проанализированы результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Кроме того, в июне подходит срок для разделения предприятия и создания независимой газотранспортной системы.

"Ситуация, в которой все поставки "Газпрома" идут в Приднестровский регион, выгодна для Кишинева, так как правый берег получает электроэнергию по цене, которая ниже средней по региону. Не следует забывать, что в настоящее время, в месячном потреблении Молдавская ГРЭС от 70% до 80% необходимой нам электроэнергии (поставляет - ИФ) по доступным ценам. Это существенно. Также электростанция является важным элементом для стабильности энергосистемы. (. . .) важно и то, что это способствует процессу реинтеграции страны", - подчеркнул госсекретарь.

На прошлой неделе глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что "принято решение о возврате, начиная с 22 марта, к полному ежедневному потреблению природного газа, поставляемого "Газпром", левым берегом Днестра".

Он объяснил тогда, что из-за теплой погоды во второй половине марта потребление газа в Приднестровье значительно снизилось: "В результате законтрактованные объемы природного газа начали накапливаться на операционно-балансирующем счете на точках взаимоподключения газотранспортных систем Украины и Молдовы".

До этого с декабря 2022 года Молдавия полностью отказалась от российского газа, направляя весь полученный газ в объеме 5,7 млн кубометров в сутки в Приднестровье. Там газ использовался для бытовых нужд, а также для выработки электроэнергии, расположенной в регионе Молдавской ГРЭС. Производимая электроэнергия поставлялась в Молдавию. Молдавия же потребляла газ, закупленный госпредприятием Energocom на бирже и хранившийся в Румынии и на Украине.

Министерство энергетики Молдавии на прошлой неделе рекомендовало "Молдовагазу" отказаться от поставок газа "Газпромом" и потреблять газ из резервов. "Нам для правого берега сейчас не нужно покупать газ от "Газпрома". У нас есть газ, закупленный ранее, и есть запасы, созданные специально для (энергетической - ИФ) безопасности. Наша позиция: газ должен закупаться у Energocom", - заявил министр энергетики Виктор Парликов. По его словам, закупка у Energocom необходима, чтобы госкомпания использовала накопленные запасы и смогла выйти на спотовый рынок, где цена сейчас выгоднее.

Парликов также подчеркнул, что решение о закупке газа у "Газпрома" было принято "Молдовагазом" без согласования с правительством, и призвал "Молдовагаз" выступить с публичными разъяснениями по этому вопросу, чтобы потребителям было понятно, почему компания покупает и поставляет газ по ценам выше рыночных. "Предприятие должно обратиться к российскому поставщику о сокращении объемов поставок, но не факт, что там согласятся", - сказал он.

По словам Чебана, "принимая во внимание, что цена природного газа, поставляемого "Газпромом" и Energocom практически идентичны, "Молдовагаз" до конца марта будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 млн кубометров ежедневно у "Газпрома" и около 1,3-1,5 млн у Energocom".