Байден поручил Секретной службе США обеспечить безопасность Кеннеди-младшего

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник распорядился, чтобы Секретная служба обеспечила защиту независимому кандидату в президенты Роберту Кеннеди-младшему, заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

"В свете событий, произошедших на этих выходных, президент поручил мне работать с Секретной службой с целью обеспечить защиту Роберту Кеннеди-младшему", - заявил Майоркас на брифинге в Белом доме.

Ранее в понедельник бывший президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Секретной службе США необходимо обеспечить защиту Кеннеди-младшего.

В субботу Трамп получил ранение в ухо при стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один из зрителей в результате стрельбы погиб. Секретная служба проинформировала, что стрелок ликвидирован.

По данным американских СМИ, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий не установлены.

70-летний Кеннеди-младший в апреле 2023 года выдвинул кандидатуру на участие в президентских праймериз от Демократической партии. Однако позднее он заявил, что будет баллотироваться как независимый кандидат. Он - сын бывшего сенатора от Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеди и племянник 35-го президента Джона Кеннеди.