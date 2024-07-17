В США 80% избирателей начали опасаться новых проявлений насилия на почве политики

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В США 80% зарегистрированных избирателей начали беспокоиться о том, что вслед за покушением на экс-президента Дональда Трампа последуют новые акты насилия по политическим мотивам, сообщает The Hill со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.

Социологи 16 июля опросили 1 202 человека. Погрешность выборки составила 3,1 процентных пункта.

84% респондентов полагают, что радикально настроенные люди осуществят атаки, если их не устроят итоги президентских выборов 2024 года. При разбиении выборки по зарегистрированным избирателям партий оказалось, что угрозой эскалации насилия на политической почве обеспокоены 90% сторонников демократов, 77% сторонников республиканцев и 81% сторонников иных сил.

Почти каждый из опрошенных также заявил о неприемлемости применения силы для достижения политического результата.

13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в Пенсильвании. Экс-президент был слегка ранен, но в толпе еще были ранены двое и третий человек погиб. Подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса - застрелили, его мотивы пока не установлены.