Трамп призвал Секретную службу США обеспечить безопасность Кеннеди-младшего

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает должным оповестить независимого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего о необходимости обеспечить ему защиту Секретной службы.

"В свете того, что происходит сегодня в мире, я считаю необходимым, чтобы Роберт Кеннеди немедленно получил защиту Секретной службы. Учитывая историю семьи Кеннеди, это было бы очевидно правильным решением", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В субботу Трамп получил ранение в ухо при стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один из зрителей в результате стрельбы погиб. Секретная служба США проинформировала, что стрелок ликвидирован.

По данным американских СМИ, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий не установлены.

70-летний Кеннеди-младший в апреле 2023 года выдвинул кандидатуру на участие в президентских праймериз от Демократической партии. Однако позднее он заявил, что будет баллотироваться как независимый кандидат. Он - сын бывшего сенатора от Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеди и племянник 35-го президента Джона Кеннеди.