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Блок левых партий во Франции решил выдвинуть Люси Кастец на пост премьера

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Представители руководства левых партий, входящих во французский "Новый народный фронт", одержавший победу на парламентских выборах, договорились выдвинуть Люси Кастец на пост премьер-министра страны, сообщают во вторник французские СМИ.

"Господин Макрон, мы вам предлагаем Люси Кастец в качестве премьера для управления правительством, способным реагировать на социальные и экологические срочные вопросы, о которых наши сограждане заявили в ходе последних выборов", - написал лидер входящей в "Новыый народный фронт" Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель.

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Французские СМИ отмечают, что Кастец занимает сейчас пост руководителя финансового отдела мэрии Парижа. Указывается, что она активно выступала против недавней пенсионной реформы, в результате которой подняли возраст выхода на пенсию.

Президент Эммануэль Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы из-за поражения на выборах в Европейский парламент президентской социал-либеральной партии "Возрождение", проигравшей "Национальному объединению".

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.

Франция Люси Кастец
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